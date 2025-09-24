Waymo lança contas corporativas de robô-táxi para atrair viagens de negócios

(Reuters) - A Waymo, de propriedade da Alphabet, lançou nesta quarta-feira o "Waymo for Business", um programa corporativo onde empresas poderão criar contas para funcionários solicitarem seus robôs-táxis em Los Angeles, Phoenix, São Francisco, Austin e Atlanta.

O programa tem como alvo as viagens corporativas recorrentes, dando aos empregadores controles sobre onde, quando e como os funcionários usam as viagens autônomas, à medida que a Waymo amplia os usos comerciais de sua frota sem motorista.

A empresa afirmou que realiza mais de 1 milhão de viagens por mês e que quase um em cada seis passageiros locais em São Francisco, Los Angeles e Phoenix usa o serviço para se deslocar.