Ações europeias atingem mínima de três semanas sob pressão de tecnologia médica por investigações de importação dos EUA

As ações do setor de saúde tiveram o pior desempenho setorial, com queda de 1,9%. A empresa alemã de tecnologia médica Siemens Healthineers caiu 3,4% depois que o Departamento de Comércio dos EUA disse que abriu novas investigações de segurança nacional sobre a importação de equipamentos de proteção individual, itens médicos, robótica e maquinário industrial.

A fabricante dinamarquesa de equipamentos médicos Coloplast e a empresa holandesa de tecnologia médica Philips também recuaram mais de 3% cada.

Construção e materiais também estiveram entre os subsetores com maior declínio, com queda de 1,5%, enquanto bens e serviços industriais caíram 0,8%.

Enquanto o Federal Reserve realizou seu primeiro corte de juros do ano, o Banco Central Europeu e o banco central da Suíça mantiveram os juros.

Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, expressou cautela quanto ao afrouxamento da política monetária muito rapidamente, citando riscos de inflação.

Os mercados reduziram as expectativas de um corte de 25 pontos-base nos juros na reunião de outubro do Fed, depois que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram menos do que o esperado nos Estados Unidos.