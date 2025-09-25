Ambipar obtém da Justiça do RJ proteção contra vencimentos antecipados

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambipar obteve da Justiça do Rio de Janeiro medida cautelar que impede a cobrança de vencimentos antecipados de dívida em meio a uma disputa com o Deutsche Bank que passou a exigir garantias adicionais para empréstimos acertados pela companhia com o banco, segundo despacho obtido pela Reuters.
A ação da companhia derretia cerca de 40%, a R$6,04, em leilão iniciado antes da abertura do mercado.
Segundo o despacho da decisão da 3ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro obtido pela Reuters, o valor de dívida seria de US$550 milhões, considerando vinculação a contratos de swap.
A cobrança do Deutsche Bank de garantias adicionais para "green bonds" do grupo, que segundo a Ambipar "não têm qualquer respaldo contratual", tem gerado risco "iminente e concreto" para a empresa, uma vez que "algumas instituições financeiras" já teriam notificado o grupo para declarar vencimento antecipado de obrigações de dívida.
Segundo o despacho, o Santander já teria comunicado a Ambipar sobre pagamento de dívida. Procurado, o banco não comentou o assunto de imediato.
O grupo, que cresceu nos últimos anos por meio de uma agressiva campanha de aquisições, emprega cerca de 23 mil trabalhadores.
A Ambipar afirmou no pedido à Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu a medida cautelar com efeito de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, que corre o risco de se ver diante de um "rombo financeiro de mais de R$10 bilhões".
"Ocorre que praticamente todos os contratos financeiros do grupo Ambipar conteriam cláusulas de vencimento cruzado (cross-default)...o que acarretaria um gravíssimo risco de insolvência imediata para o grupo", afirmou o grupo no pedido feito à Justiça carioca.
Em fato relevante nesta manhã, a Ambipar afirmou que o objetivo da medida cautelar é "propiciar a continuidade das atividades empresariais do grupo e viabilizar a proteção a seus ativos, enquanto se busca junto aos credores uma alternativa viável para o adequado equacionamento de seus compromissos financeiros".
Após disparar impressionantes 700% no ano passado, as ações da Ambipar acumulavam até a véspera queda de 23,85% em 2025. Nos últimos dois pregões, apenas, os papéis somaram um tombo de 29,79%, tendo também no radar mudança no comando da diretoria financeira da companhia e aprovação de emissão de até R$3 bilhões em debêntures.
No despacho da Justiça do RJ, a Ambipar afirma que está em "adequada saúde financeira e de caixa" e que está em dia com obrigações com funcionários, fornecedores, tributos e instituições financeiras.
O juiz Leonardo de Castro Gomes ainda indicou a nomeação de quatro agentes auxiliares de justiça para assessorar a Justiça no caso.
(Por Luciana Magalhães e Alberto Alerigi Jr.)
