Assessor econômico da Casa Branca cita enorme progresso nas negociações comerciais entre China e EUA

WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos fizeram um enorme progresso nas negociações comerciais com a China nos últimos meses, mas ainda há muito trabalho a ser feito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, estão discutindo uma série de assuntos, incluindo as compras chinesas das exportações de petróleo da Rússia, disse Hassett em uma entrevista à Fox Business Network. Washington destacou a China e a Índia como contribuintes para a guerra Rússia-Ucrânia devido às suas compras de petróleo de Moscou.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, estão conversando com seus homólogos chineses praticamente todos os dias. "Sinto que, em comparação com alguns meses atrás, fizemos um enorme progresso", disse Hassett.