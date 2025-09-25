Ataque a tiros em escola do Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos

(Reuters) - Dois alunos morreram baleados e três ficaram feridos após um ataque a tiros em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, nesta quinta-feira, informou o governo do Estado.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará afirmou que os tiros foram disparados da calçada do lado de fora da escola e que todos os esforços estão sendo feitos para capturar os envolvidos. Os três feridos foram levados a hospitais e não há informação imediata sobre seu estado de saúde.
"Os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola atingindo as vítimas no estacionamento da instituição. Na ocorrência, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas", disse a secretaria.
"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estão no local realizando os primeiros levantamentos sobre o fato que está em andamento", acrescentou a pasta, afirmando ainda que o policiamento ostensivo foi reforçado na cidade.
Em publicação no X, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), manifestou "indignação e profundo pesar" com o episódio e disse ter determinado a ida da cúpula da segurança pública do Estado para a região.
"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável", afirmou. "Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel."
A Secretaria de Educação cearense disse, em nota, que "lamenta profundamente o ocorrido na escola, em Sobral" e afirmou que os estudantes da unidade foram liberados das aulas nesta quinta e na sexta-feira.
"A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas", disse a pasta.
(Reportagem de Eduardo Simões e Tatiana Ramil, em São Paulo)
