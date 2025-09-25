Ataque a tiros em escola do Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estão no local realizando os primeiros levantamentos sobre o fato que está em andamento", acrescentou a pasta, afirmando ainda que o policiamento ostensivo foi reforçado na cidade.

Em publicação no X, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), manifestou "indignação e profundo pesar" com o episódio e disse ter determinado a ida da cúpula da segurança pública do Estado para a região.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável", afirmou. "Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel."

A Secretaria de Educação cearense disse, em nota, que "lamenta profundamente o ocorrido na escola, em Sobral" e afirmou que os estudantes da unidade foram liberados das aulas nesta quinta e na sexta-feira.

"A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas", disse a pasta.

(Reportagem de Eduardo Simões e Tatiana Ramil, em São Paulo)