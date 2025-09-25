BC eleva estimativa de expansão do crédito em 2025 para 8,8%, ante 8,5%

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central prevê um crescimento do crédito no país de 8,8% este ano, ante estimativa de 8,5% feita em junho, conforme dados do seu Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira, prevendo um ritmo de alta de 8,0% em 2026.

Agora, a expectativa é que o crédito às famílias suba 9,4% em 2025, contra expectativa anterior de 9,3%. Para as empresas, a alta foi calculada em 8,0%, ante 7,3% no último relatório.

Para 2026, a expectativa da autarquia é que o crédito a pessoas físicas cresça 8,3%, enquanto as empresas devem registrar alta de 7,4%.