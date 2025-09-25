BC vê alta de 2,0% no PIB em 2025 e 1,5% em 2026, aponta inflação próxima à meta em 2028

As projeções do BC para o PIB são menos otimistas que as do Ministério da Fazenda, que previu neste mês expansão de 2,3% em 2025 e de 2,4% no ano que vem. Já o mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 2,16% em 2025 e 1,80% em 2026.

"A ligeira redução (da projeção para o PIB de 2025) decorre dos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos da América, bem como de sinais de moderação da atividade econômica no terceiro trimestre", disse o BC.

No relatório, a autarquia afirmou que esses fatores foram parcialmente compensados por prognósticos mais favoráveis para a agropecuária e para a indústria extrativa.

Para 2026, o BC apontou que a projeção "considera a manutenção da política monetária em campo restritivo, o baixo nível de ociosidade dos fatores de produção, a perspectiva de desaceleração da economia global e a ausência do impulso agropecuário observado em 2025."

A autoridade monetária ainda revisou para cima sua projeção para o hiato do produto (diferença entre a atividade efetiva e a capacidade da economia), indicando que o sobreaquecimento aumentou em relação ao apontado em junho.

Para o BC, o hiato foi positivo em 0,7% no segundo trimestre, contra 0,5% indicado em junho, diante de dados mais fortes que o esperado no mercado de trabalho. A estimativa é de um hiato positivo em 0,5% no terceiro trimestre deste ano.