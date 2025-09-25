BP adia previsão de pico de demanda de petróleo de 2025 para 2030

O cenário "Current Trajectory" (Trajetória Atual) baseia-se nas políticas e promessas existentes, enquanto o cenário "Below 2-Degrees" (Abaixo de 2 graus) prevê uma queda de cerca de 90% nas emissões de carbono até 2050 em relação aos níveis de 2023.

As emissões são, em grande parte, resultado da queima de petróleo, gás natural e carvão.

Veja a seguir os destaques do relatório:

DEMANDA DE PETRÓLEO, PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

Espera-se que a demanda global de petróleo atinja 103,4 milhões de barris por dia (bpd) até 2030 na Trajetória Atual da BP, antes de cair para 83 milhões de bpd até 2050.

O relatório da BP do ano passado previa que a demanda atingiria o pico em 2025, com cerca de 102 milhões de bpd, mas a desaceleração dos ganhos de eficiência mudou o cenário.