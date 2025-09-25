BYD supera Tesla na UE pelo segundo mês; Stellantis volta a crescer em vendas

O abalado setor automobilístico da Europa enfrenta desafios, incluindo as tarifas de importação dos EUA, a concorrência da China e as dificuldades em cumprir de forma lucrativa as regulamentações domésticas para a adoção de veículos elétricos.

As montadoras aumentaram as vendas de PHEVs para atender aos padrões de emissão com carros mais econômicos e mais lucrativos do que os EVs puros. As marcas chinesas também usaram a tecnologia para minimizar o impacto das tarifas da União Europeia sobre os VEs fabricados na China e para conquistar os motoristas europeus céticos em relação à China.

As vendas na União Europeia, no Reino Unido e na Associação Europeia de Livre Comércio aumentaram 4,7%, chegando a 0,8 milhão de carros em agosto, segundo dados da ACEA.

Os registros na Volkswagen e na Renault aumentaram 4,8% e 7,8% em relação ao ano anterior, respectivamente, e subiram 2,2% na Stellantis, crescendo pela primeira vez desde fevereiro de 2024.

As vendas da Tesla na UE caíram 36,6%, reduzindo sua participação de mercado para 1,2% em relação aos 2% de um ano atrás. As vendas da BYD aumentaram 201,3%, o que lhe deu 1,3% do mercado.

As vendas da SAIC Motor, proprietária da MG, também da China, aumentaram 59,4% em agosto, elevando sua participação de mercado no acumulado do ano para 1,9% e tornando-a a décima mais vendida no bloco até o momento este ano.