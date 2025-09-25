CMN aprova regulamentação de investimentos em participação societária do Eco Invest Brasil

"A medida consolida o avanço do Eco Invest Brasil ao... ampliar o escopo de instrumentos financeiros elegíveis, incluindo operações voltadas a investimentos em participação societária, potencializando a capacidade de atrair investidores nacionais e internacionais e de direcionar recursos para projetos elegíveis nos setores prioritários", disse a pasta.

O Eco Invest foi lançado no ano passado pelo governo para mobilizar capital privado por meio de linhas de financiamento e sistemas de proteção contra volatilidade cambial para projetos verdes. O segundo leilão do programa, em agosto, teve uma demanda de R$17,3 bilhões, de acordo com a Fazenda e os recursos têm o potencial de destravar R$31,4 bilhões em investimentos na recuperação de áreas degradadas.

Segundo a pasta, o programa é uma das principais iniciativas do governo federal para viabilizar a transição ecológica e mobilizar investimentos sustentáveis voltados à mitigação de emissões e à adaptação às mudanças climáticas.

O CMN é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

(Por Victor Borges)