Crescimento do PIB do 2º trimestre dos EUA é revisado para cima

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos cresceu mais rápido do que se pensava no segundo trimestre, impulsionada por um declínio nas importações e aceleração dos gastos do consumidor, mas o impulso parece ter diminuído desde então.

O Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa anualizada revisada para cima de 3,8% no segundo trimestre, informou o Escritório de Análise Econômica do Departamento de Comércio em sua terceira estimativa do PIB na quinta-feira. Inicialmente, foi relatado que a economia havia crescido a um ritmo de 3,3% no segundo trimestre.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o crescimento do PIB não fosse revisado, O crescimento no último trimestre também foi apoiado por empresas que aumentaram o investimento em produtos de propriedade intelectual, principalmente inteligência artificial.