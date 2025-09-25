Diretor da Aneel cobra Enel SP por "reincidente falha"

Um temporal com ventos de até 98 km/h atingiu o Estado de São Paulo na tarde de segunda-feira, 22 de setembro, resultando na interrupção do fornecimento de energia a 1,8 milhão de consumidores, sendo 580 mil atendidos pela Enel São Paulo, segundo informações da agência reguladora estadual Arsesp citadas pelo diretor da Aneel.

"A análise dos dados do restabelecimento de energia nas áreas de concessão afetadas evidencia um padrão de resposta, mais uma vez, lento e ineficaz por parte da Enel SP", afirmou Mosna.

O diretor ainda afirmou que a curva de recomposição dos serviços pela Enel SP é "persistentemente mais lenta e menos responsiva em comparação aos seus pares", com base em dados de outras concessionárias que atuam no Estado de São Paulo e que também tiveram clientes afetados pelo temporal.

"Os números indicam que os problemas de planejamento, execução e resposta rápida permanecem e que os resultados esperados com o Plano de Recuperação...não foram atingidos ou foram insuficientes para mitigar os riscos de maneira satisfatória e garantir a adequada prestação do serviço", diz o ofício de Mosna, que pede esclarecimentos detalhados das ações da empresa.

Procurada, a Enel afirmou que, em cerca de 24 horas após o temporal, a companhia já havia normalizado o fornecimento para aproximadamente 90% dos clientes afetados, tendo mobilizado contingente de mais de 1.300 equipes ao longo do dia para agilizar os atendimentos.

A empresa também afirmou que, segundo a Defesa Civil, São Paulo foi a cidade mais afetada pelo temporal. "A Enel São Paulo tem 20 vezes mais clientes por Km de rede do que a média das distribuidoras do país, por isso as áreas de diferentes concessões não são comparáveis diretamente".