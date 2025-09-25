Dívida global atinge recorde de quase US$338 trilhões, diz IIF

China, França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão registraram os maiores aumentos nos níveis de dívida em dólares, embora parte disso se deva à desvalorização da moeda norte-americana, segundo o IIF.

AUMENTO COMPARÁVEL AO DA ERA DA COVID

"A escala desse aumento foi comparável ao aumento visto no segundo semestre de 2020, quando as respostas políticas relacionadas à pandemia levaram a um acúmulo sem precedentes na dívida global", disse o IIF em seu Monitor da Dívida Global.

Analisando a relação dívida/PIB -- um indicador da capacidade de pagamento da dívida em comparação com a produção -- Canadá, China, Arábia Saudita e Polônia apresentaram os maiores aumentos. A relação diminuiu na Irlanda, no Japão e na Noruega, segundo o relatório.

No geral, a relação dívida/produto global continuou a cair lentamente, situando-se pouco acima de 324%. No entanto, nos mercados emergentes, a relação atingiu 242,4% -- um novo recorde após uma revisão para baixo no último relatório, em maio.

A dívida total nos mercados emergentes aumentou em US$3,4 trilhões no segundo trimestre, atingindo um recorde de mais de US$109 trilhões.