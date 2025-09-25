Dólar sobe e se distancia dos R$5,30 após dados fortes da economia dos EUA

Às 17h03 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil – subia 1,04%, aos R$3695.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 14.000, para 218.000 na semana encerrada em 20 de setembro, em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 235.000 pedidos para a última semana.

Já o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a uma taxa anualizada revisada para cima de 3,8% no segundo trimestre, informou o Departamento de Comércio. O percentual representa uma elevação ante a estimativa anterior, de 3,3%.

Os números mais fortes que o esperado impulsionaram os rendimentos dos Treasuries e o dólar ante outras divisas, com investidores dosando a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses.

No Brasil, isso fez o dólar à vista apagar as leves baixas do início da sessão ante o real, virando para o positivo e renovando máximas no restante do dia.

Após registrar a cotação mínima de R$5,3095 (-0,34%) às 9h29 -- imediatamente antes da divulgação dos números norte-americanos --, o dólar à vista escalou até a máxima de R$5,3716 (+0,82%) às 16h25.