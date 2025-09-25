Economia da Alemanha deve recuperar ímpeto nos próximos dois anos, dizem institutos

A expectativa é que os planos do novo governo de aumentar drasticamente os gastos com infraestrutura e defesa sustentem o crescimento no longo prazo, mas a economia terá dificuldades por enquanto, afetada pela guerra comercial global do governo dos EUA.

Para o próximo ano, os institutos mantiveram sua previsão de crescimento de 1,3%, já que os gastos do governo devem ajudar a economia a ganhar impulso.

As previsões incluem, pela primeira vez, uma projeção para 2027, quando eles esperam que a economia tenha expansão de 1,4%.

"A economia alemã ainda está em terreno instável", disse Geraldine Dany-Knedlik, do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica DIW Berlin.

"Ela se recuperará visivelmente nos próximos dois anos. No entanto, devido às fraquezas estruturais contínuas, esse impulso não durará muito tempo."

O chanceler alemão Friedrich Merz assumiu o cargo em maio prometendo reavivar o crescimento estagnado.