Embraer vai intensificar testes de compatibilidade de combustível de aviação sustentável

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta quinta-feira que vai acelerar estudos para que suas aeronaves possam voar com combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês)inteiramente de origem renovável, sem mistura com combustíveis fósseis.

A companhia afirmou em comunicado à imprensa que comprou um lote 100% SAF da empresa de combustíveis Vibra, que será usado para intensificação de testes "em torno da reação de diferentes materiais presentes nos aviões durante o contato prolongado com o biocombustível".

"Com mais esta ação, ficamos mais próximos da meta de ter nossas aeronaves aptas a operar com combustível 100% SAF até 2030", disse o diretor global de ESG da Embraer, André Tachard, no comunicado. Atualmente, as aeronaves da fabricante brasileira são compatíveis com mistura de até 50% de SAF.