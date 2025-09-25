Encomendas de bens de capital dos EUA têm alta inesperada em agosto

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas bens de capital manufaturados dos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em agosto, mas um declínio nas remessas desses produtos sugeriu um ritmo moderado de crescimento nos gastos das empresas com equipamentos neste trimestre.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos gastos das empresas, aumentaram 0,6% no mês passado, após um salto revisado para baixo de 0,8% em julho, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam queda de 0,1%, depois de um aumento de 1,0% relatado anteriormente em julho.