EUA vão impor tarifa de 50% sobre importações de armários de cozinha e móveis de banheiro a partir de outubro, diz Trump

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos imporão uma tarifa de 50% sobre as importações de todos os armários de cozinha e móveis de banheiro e produtos associados a partir de 1º de outubro, disse o presidente Donald Trump nesta quinta-feira.

Os EUA também imporão uma tarifa de 30% sobre móveis estofados, disse Trump em uma postagem em seu site de mídia Truth Social.

"A razão para isso é a 'inundação' em larga escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países. É uma prática muito injusta, mas precisamos proteger, por motivos de segurança nacional e outros, nosso processo de fabricação", disse Trump.