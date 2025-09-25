Ex-autoridades do Fed e do Tesouro pedem que Suprema Corte não permita que Trump demita Cook

Tanto um juiz de um tribunal distrital quanto um tribunal de apelação -- por uma votação de 2 a 1 -- rejeitaram a ação de Trump até o momento.

Em 18 de setembro, o governo Trump solicitou ao principal órgão judicial dos EUA que o deixasse prosseguir com a demissão de Cook, nomeada por seu antecessor democrata Joe Biden, em uma medida sem precedentes desde a fundação do Fed em 1913. O Departamento de Justiça solicitou à Suprema Corte que suspendesse a ordem da juíza distrital dos EUA Jia Cobb que bloqueou temporariamente a ação de Trump.

Na petição amicus curiae -- ou "amigo da corte" -- o grupo escreveu que "o equilíbrio de fatores equitativos e, em particular, a consideração de possíveis danos ao público, pesa fortemente a favor da negação do pedido de suspensão porque a remoção prematura de um diretor prejudicaria a confiança do público na independência do Federal Reserve".

"O risco de danos à reputação de longa data de independência do Federal Reserve -- e os consequentes danos à economia -- mais do que justificam a manutenção do status quo, mantendo a diretora Cook em seu cargo enquanto a legalidade de sua remoção é julgada", acrescentaram.

O pedido foi apresentado horas antes da resposta de Cook à solicitação de Trump à Suprema Corte.

Cobb decidiu que Trump provavelmente não tinha causa suficiente para demiti-la por causa de alegações até agora não comprovadas de fraude hipotecária antes de ela assumir o cargo -- alegações que ela nega -- relacionadas a propriedades que ela possui na Geórgia e em Michigan, de acordo com a lei que criou o Fed. Posteriormente, um tribunal federal argumentou que Trump a demitiu sem o devido processo legal, mas não abordou a questão da causa.