Haddad diz que Fazenda avalia criar delegacia no âmbito da Receita para combater lavagem de dinheiro

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a pasta avalia a criação de uma delegacia no âmbito da Receita Federal para combater a lavagem de dinheiro, após operações com participação da Receita, órgãos de polícia e outras autoridades que apontaram uso de estabelecimentos legais pelo crime organizado.

"Temos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações nessa natureza", disse em entrevista a jornalistas na sede da Fazenda. "Acredito que já estamos encaminhando para o MGI (Ministério da Gestão e Inovação), porque depende do MGI autorizar, e esse expediente vai ser feito nas próximas semanas."