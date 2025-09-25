Ibovespa fecha em queda com realização de lucros; Ambipar desaba

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,81%, a 145.306,23 pontos, após marcar 146.519,13 pontos na máxima e 145.186,77 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somou R$20,1 bilhões.

Para o analista-chefe da Levante Inside Corp, Eduardo Rahal, a bolsa refletiu movimento de realização após sessões mais positivas.

Na véspera, o Ibovespa teve uma sessão de oscilações modestas, mas assegurou novo topo de fechamento a 146.491,75 pontos, acumulando no ano uma valorização de quase 22%, em boa parte apoiado pelo fluxo de capital externo.

De acordo com o gestor de renda variável Daniel Utsch, da Nero Capital, apesar das "máximas", o patamar do Ibovespa ainda está distante de significar um topo de otimismo, principalmente quando corrigido pela inflação ou calculado em dólar.

Ele avalia que há espaço para continuidade do movimento positivo para a bolsa paulista, principalmente apoiado pelo fluxo de capital externo para o pregão da B3, citando valuation atrativo e pouca alocação nas ações brasileiras.

No ano, o saldo de capital externo está positivo em torno de R$25 bilhões, com setembro mostrando entrada líquida de R$3,8 bilhões.