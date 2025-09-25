Ibovespa recua na abertura com realização de lucros

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quinta-feira, com o cenário externo referendando movimentos de realização de lucros na bolsa paulista, após o Ibovespa renovar máximas históricas nos últimos pregões.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,09%, a 146,365,79 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, caía 0,96%.

(Por Paula Arend Laier)