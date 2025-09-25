Índices de Wall Street atingem mínima de uma semana enquanto investidores reavaliam expectativas de corte de juros

"A verdadeira questão será: agora que os dados de desemprego são menos ruins do que o previsto originalmente, isso significa que o Fed pode não cortar (os juros) em outubro e dezembro, mas possivelmente esperar apenas até dezembro", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Os investidores reduziram suas expectativas de um corte de 25 pontos-base na reunião de outubro do Fed para 83,4%, de cerca de 92% na quarta-feira, de acordo com a CME FedWatch Tool.

O banco central dos EUA reduziu os juros em 25 pontos-base na semana passada, o primeiro corte desde dezembro, e havia sinalizado mais reduções no futuro.

Porém, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira que não está confortável com um corte muito rápido dos juros, sinalizando riscos de aumento da inflação.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,42%, para 45.926,27 pontos. O S&P 500 perdia 0,86%, a 6.581,00 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 1,19%, para 22.228,72 pontos.