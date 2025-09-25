Energia elétrica volta a pesar e IPCA-15 tem alta de 0,48% em setembro

Com isso a taxa em 12 meses acelerou a 5,32% em setembro, de 4,95% no mês anterior, permanecendo acima da meta oficial de 3,0% medido pelo IPCA, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Os resultados ficaram ligeiramente abaixo das expectativas em pesquisa da Reuters de avanços de 0,51% no mês e de 5,36% em 12 meses.

A leitura de setembro do IPCA-15 foi influenciada pelo fim dos descontos na conta de energia elétrica com o Bônus de Itaipu, valor distribuído aos consumidores todo ano após apuração do saldo registrado na conta de comercialização da energia da usina hidrelétrica binacional no ano anterior.

Com isso, os custos da energia registraram o maior impacto positivo no índice do mês ao dispararam 12,17%, após queda de 4,93% em agosto, uma vez que ainda vigorou em setembro a bandeira tarifária vermelha patamar 2, com cobrança adicional aos consumidores de R$7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Com isso o grupo Habitação teve a maior variação no mês, de 3,31%, após recuo de 1,13% em agosto.

Também apresentaram alta em setembro Vestuário (0,97%), Saúde e cuidados pessoais (0,36%), Despesas pessoais (0,20%) e Educação (0,03%).