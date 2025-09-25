Lorie Logan, do Fed, defende revisão do kit de ferramentas para controle de taxas

“Chegou a hora do [Comitê Federal de Mercado Aberto] se preparar para atingir uma taxa de juros de curto prazo diferente”, disse Logan no texto de um discurso preparado para ser entregue antes de um evento no Fed de Richmond.

Ela alertou que tal mudança é técnica e não tem implicações para a política monetária em geral. A presidente do Fed de Dallas gerenciou a implementação da política monetária no Fed de Nova York antes de assumir o comando do banco regional do Fed.

A autoridade afirmou que mirar na TGCR é a "melhor" opção, pois esse mercado é muito ativo e "as ferramentas existentes do Fed já proporcionam controle efetivo" da taxa.

Quanto ao status quo, "embora mirar nos fed funds atualmente proporcione controle efetivo das condições monetárias mais amplas, as conexões são frágeis e podem se romper repentinamente. O Fomc deveria descartar esse risco", disse Logan.

O apelo por uma reforma na forma como o Fed administra sua meta de juros ocorre em um momento em que o banco central está prestes a enfrentar um período desafiador para manter sua taxa de juros alinhada. No final deste mês, as condições de liquidez provavelmente se tornarão temporariamente mais restritivas, de modo que o dinheiro fluirá para as linhas de liquidez do Fed, que estão em vigor para ajudar a manter as taxas do mercado monetário alinhadas aos níveis estabelecidos pelo Fomc.

Além disso, a redução contínua do balanço do Fed pode trazer turbulência inesperada aos mercados monetários.