Motiva melhora meta de eficiência, foca em rodovias e trilhos e segue em conversas sobre aeroportos

A Motiva também definiu meta de eficiência de abaixo de 30% para 2030.

O indicador usado para esses objetivos é medido na forma de custos operacionais (Opex, na sigla em inglês) sobre receita líquida e quanto menor o número mais eficiente é uma companhia na geração de caixa.

Setas disse na entrevista que a Motiva vai reafirmar na reunião com os investidores que quer se concentrar paulatinamente em transporte de passageiros por rodovias e trilhos nos principais centros urbanos do Brasil até 2035 e que também está de olho nesses tipos de ativos que estejam nas principais áreas do agronegócio nacional.

"Grandes metrópoles, grandes eixos logísticos e o mercado agro. A história mostra que nestas três dimensões você tem crescimento muito, muito construtivo no Brasil", disse Setas. "Nós estamos nessas regiões (notadamente Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e sabemos que são regiões que são muito, muito favoráveis do ponto de vista do crescimento", acrescentou o executivo.

Setas lembrou os alvos mais recentes da Motiva no ciclo brasileiro de leilões de infraestrutura - Rota Sorocabana, em São Paulo; lote 3 das rodovias do Paraná; e a BR-163, no Mato Grosso do Sul e que já era operada pela empresa - como referência do foco no que considera ativos "premium" para próximos leilões.

Com isso, a companhia vai participar de leilões que atualmente representam um conjunto de R$100 bilhões de investimentos nos próximos anos e não mais os R$120 bilhões estimados anteriormente. "É uma lógica muito de escolher ativos muito bons", disse o executivo.