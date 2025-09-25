Motiva obtém renovação antecipada de contrato da ViaQuatro

SÃO PAULO (Reuters) - A Motiva anunciou na noite de quarta-feira que obteve da agência reguladora paulista Artesp renovação antecipada do contrato da ViaQuatro por conta de reequilíbrio do contrato de concessão e inclusão de investimentos para ampliação da linha.

Com a renovação da concessão, a ViaQuatro vai estender a linha 4 do metrô de São Paulo até a cidade vizinha de Taboão da Serra, segundo comunicado da companhia.

Essa inclusão no contrato gera um desequilíbrio no contrato de R$136,765 milhões, que foi reconhecido em favor da ViaQuatro pela Artesp, afirmou a Motiva.