Motiva revisa meta de eficiência para abaixo de 28% em 2035

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de concessões de infraestrutura de transporte de passageiros Motiva anunciou nesta quinta-feira uma revisão em suas metas de eficiência para os próximos anos, prevendo um índice de custos operacionais (opex) sobre receita líquida de menos de 28% em 2035.

Anteriormente, o indicador Opex/Receita Líquida para 2035 era de 35%. No final do primeiro semestre, a empresa já entregou 38%.

As outras metas no plano da empresa para os próximos anos - de crescimento médio anual (CAGR) do Ebitda ajustado de 8% a 10% e reciclagem de capital potencial de R$5 bilhões a R$10 bilhões - foram mantidas, segundo fato relevante ao mercado.