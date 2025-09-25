Petrobras falha em teste de resgate de animais na busca por licença na Foz do Amazonas

"O plano proposto não é capaz de garantir ações adequadas ao atendimento dos animais que vierem a ser contaminados em um eventual acidente com vazamento de óleo, o que poderá resultar em perda maciça de biodiversidade, levando estes animais à morte", escreveu o Ibama.

Procurado, o Ibama confirmou que a Petrobras terá de apresentar os ajustes e as complementações requeridas no parecer técnico, mas disse que não será necessária a realização de uma nova simulação prévia.

Já a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários sobre o tema.

A Petrobras informou na véspera que reapresentaria o plano de proteção à fauna revisado, "conforme as observações apontadas no parecer" até sexta-feira.

Apesar das críticas, o relatório foi recebido de forma positiva pela estatal. A concessão da licença é "inevitável", disse uma pessoa da empresa à Reuters, pedindo para que seu nome permaneça em sigilo.

A área onde a Petrobras pretende perfurar, em águas profundas do Amapá, é tida pela indústria e pelo governo como a de maior potencial para a abertura de uma nova fronteira exploratória de petróleo e gás, por compartilhar geologia com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobil está desenvolvendo grandes campos.