Petróleo fecha estável em máxima de várias semanas

Os contratos futuros do Brent subiram 0,16%, para fechar a US$69,42 por barril, enquanto os contratos futuros do West Texas Intermediate dos EUA caíram 0,02%, a US$64,98.

Ambos os índices de referência ganharam 2,5% na quarta-feira, atingindo o valor mais alto desde 1º de agosto, impulsionados por uma queda surpreendente nos estoques semanais de petróleo dos EUA e por preocupações de que os ataques da Ucrânia à infraestrutura de energia da Rússia possam interromper o fornecimento.

O petróleo recebeu mais apoio depois que o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse nesta quinta-feira que o país introduziria uma proibição parcial sobre as exportações de diesel até o final do ano e estenderia uma proibição existente sobre as exportações de gasolina, após uma série de ataques de drones ucranianos às refinarias russas.

Encerrando alguns ganhos, o produto interno bruto dos EUA aumentou a uma taxa anualizada revisada para cima de 3,8% no último trimestre, informou o Bureau of Economic Analysis do Departamento de Comércio em sua última estimativa nesta quinta-feira.

"A reação inicial a isso foi de venda", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Dados econômicos mais fortes do que o esperado tornariam o Federal Reserve mais cauteloso quanto ao corte das taxas de juros. O banco central dos EUA reduziu as taxas em 25 pontos-base na semana passada, seu primeiro corte desde dezembro, e havia sinalizado mais reduções à frente.