Premiê da China e chefe da UE enfatizam a cooperação em meio a tarifas de Trump

(Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, e a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizaram a cooperação durante sua reunião em Nova York, conforme procuraram aliviar as tensões comerciais enquanto em meio à pressão das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Von der Leyen, em uma declaração em sua conta no X após a reunião na quarta-feira, disse que havia discutido questões comerciais com o premiê da China nos bastidores da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que aprecia "a disposição da China de interagir conosco em um espírito de compreensão mútua".

"As preocupações da Europa em relação aos controles de exportação, acesso ao mercado e excesso de capacidade são bem conhecidas", disse ela.