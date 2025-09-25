Presidente do Fed de Kansas City diz que corte de juros foi medida certa para compensar riscos do mercado de trabalho

"Dessa forma, considerei o corte de 25 pontos-base na taxa de juros da política monetária na semana passada como uma estratégia razoável de gerenciamento de risco, já que o Fed equilibra seu objetivo de inflação com uma preocupação maior com a saúde do mercado de trabalho", disse Schmid.

Os comentários foram as primeiras declarações públicas de Schmid desde a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto da semana passada, que definiu as taxas de juros. Naquela reunião, Schmid juntou-se a seus colegas e votou a favor de um corte de um 0,25 ponto percentual na taxa de juros, deixando a meta de taxa do banco central dos EUA entre 4% e 4,25%.

As autoridades do Fed ainda estão preocupadas com o fato de que as pressões inflacionárias continuam muito altas em relação à sua meta de 2% e que essas pressões podem piorar devido ao aumento das tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump. Mas eles estão mais preocupados com a situação do mercado de trabalho e estão usando a política monetária para ajudar a compensar os riscos.

Em discurso na terça-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que a autoridade monetária está enfrentando uma situação "incomum", com riscos para seus mandatos de emprego e de inflação, que está inclinando seu foco para o primeiro objetivo.