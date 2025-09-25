RIOgaleão assina contrato para novo leilão em 2026 com saída da Infraero

A Changi Airports ficou com 30% da controladora da RIOgaleão, que detém 51% do aeroporto, enquanto a Infraero possui os 49% restantes.

"Nossa ideia é participar do leilão e já somos do consórcio, não precisamos de um terceiro", disse Souza. "Estamos numa posição privilegiada, mas qualquer um pode participar" do leilão, adicionou.

O modelo do novo leilão prevê um lance mínimo de R$932 milhões, além da compra da fatia da Infraero, avaliada em cerca de R$500 milhões, disse o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante a cerimônia de assinatura da repactuação. A concessão do Galeão vai até 2039, mas o governo federal já estuda a renovação, disse o ministro.

A concessão do Galeão ocorreu em leilão em 2013, com um lance de cerca de R$19 bilhões, quase quatro vezes o valor mínimo definido pelo governo na época, feito pelo grupo Odebrecht, hoje Novonor, em parceria com a Changi. O contrato, na época, era de 25 anos de operação. O Tribunal de Contas da União (TCU) definiu este ano novas condições para a concessão do terminal.

Em tom otimista, Costa Filho disse durante a assinatura da repactuação que em dois ou três anos o Galeão terá uma movimentação de mais de 30 milhões de passageiros e que tem capacidade para se tornar um hub da América do Sul.

Mas o aeroporto deve encerrar 2025 com fluxo de cerca de 18 milhões de passageiros, bem longe do teto de sua capacidade de cerca de 40 milhões ao ano.