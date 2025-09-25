Tarifas podem enfraquecer status de reserva do dólar, mas não reverter ainda, segundo pesquisa

O protecionismo enfraqueceria essa conexão e os benefícios que a acompanham, com uma taxa tarifária de 26% estimada como um ponto de inflexão que permitiria que moedas concorrentes, como o euro, se tornassem mais centrais para a economia global, concluíram os autores da pesquisa, incluindo o professor de economia da Universidade de Boston, Tarek Hassan; o vice-presidente do Fed de San Francisco, Thomas Mertens; e Jingye Wang, da Universidade Renmin da China.

As taxas médias impostas por Trump, estimadas agora em cerca de 17% a 18%, permaneceram em uma faixa que, segundo os autores, pode enfraquecer, mas não minar totalmente, o papel do dólar.

"O dólar surge como a moeda mais segura do mundo porque os choques que afetam os Estados Unidos movimentam uma grande parte da demanda global", escreveram os autores, impulsionando a demanda por dólares como uma proteção contra riscos cambiais e outros.

"Essa característica de porto seguro do dólar é a principal força que reduz a taxa de juros dos EUA, torna o país um destino para investimentos globais e o alvo das estabilizações das taxas de câmbio", escreveram. "Uma guerra comercial contínua ameaçaria esse equilíbrio."

A pesquisa, divulgada como parte de uma conferência econômica da Brookings Institution nesta semana, ocorre em um momento de maior atenção ao papel do dólar no mundo e como isso pode mudar com Trump.

Uma conferência do Fed de Nova York nesta semana examinará a questão, enquanto investidores tentam analisar dados conflitantes em busca de evidências de qualquer mudança.