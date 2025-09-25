Taxas dos DIs sobem após dados dos EUA ofuscarem IPCA-15 e relatório do BC

Com o dólar também em alta firme ante o real, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 14,075% no fim da tarde, ante o ajuste de 14,013% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,38%, ante o ajuste de 13,279%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 13,355%, em alta de 8 pontos-base ante 13,273% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,475%, ante 13,436%.

No início da sessão as taxas futuras chegaram a oscilar em baixa no Brasil, na esteira das divulgações de mais cedo.

Antes da abertura da sessão, o Banco Central havia informado, por meio do Relatório de Política Monetária, que reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, de 2,1% para 2,0%. Além disso, estimou em 1,5% a expansão da economia em 2026.

"A ligeira redução decorre dos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos da América, bem como de sinais de moderação da atividade econômica no terceiro trimestre", disse o BC no documento.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,48% em setembro, abaixo da estimativa de 0,51% dos economistas em pesquisa da Reuters.