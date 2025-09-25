Trump anuncia tarifa de 100% sobres importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados a partir de 1º de outubro

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos imporão uma tarifa de 100% sobre as importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados a partir de 1º de outubro, a menos que uma empresa farmacêutica esteja construindo uma fábrica nos EUA, disse o presidente Donald Trump nesta quinta-feira.

"Não haverá, portanto, nenhuma tarifa sobre esses produtos farmacêuticos se a construção já tiver começado", disse Trump no Truth Social.

(Reportagem de Jasper Ward e Ismail Shakil)