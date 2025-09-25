Trump assina decreto declarando que venda do TikTok está pronta e a avalia em US$14 bilhões

(Reuters) - O presidente Donald Trump assinou um decreto nesta quinta-feira declarando que seu plano de vender as operações da TikTok nos EUA para investidores norte-americanos e globais atenderá aos requisitos de segurança nacional em uma lei de 2024.
A nova empresa dos EUA será avaliada em cerca de US$14 bilhões, disse o vice-presidente JD Vance, colocando um preço no popular aplicativo de vídeos curtos muito abaixo de algumas estimativas de analistas.
Trump adiou a aplicação da lei que proíbe o aplicativo a menos que seus proprietários chineses o vendam até 16 de dezembro, em meio a esforços para extrair os ativos da TikTok nos EUA da plataforma global, alinhar investidores norte-americanos e de outros países e obter a aprovação do governo chinês.
A publicação do decreto mostra que Trump está progredindo na venda dos ativos do TikTok nos EUA, mas diversos detalhes precisam ser resolvidos, inclusive quem será o proprietário do ativo mais importante da nova empresa, seu algoritmo de recomendação.
"Houve alguma resistência por parte dos chineses, mas o que queríamos fazer era manter o TikTok operando, mas também garantir a proteção da privacidade dos dados dos americanos, conforme exigido por lei", disse Vance a jornalistas no Salão Oval.
Trump afirmou, referindo-se ao presidente chinês, Xi Jinping: "Falei com o presidente Xi. Tivemos uma boa conversa, eu lhe contei o que estávamos fazendo e ele disse para irmos em frente".
A embaixada chinesa em Washington não respondeu de imediato a um pedido de comentário. O TikTok ainda não comentou a ação de Trump.
Trump deu crédito ao TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos EUA, por ajudá-lo a vencer a reeleição no ano passado e tem 15 milhões de seguidores em sua conta pessoal. A Casa Branca também lançou uma conta oficial do TikTok no mês passado.
"Isso vai ser operado por americanos o tempo todo", disse Trump.
O presidente dos EUA acrescentou que Michael Dell, Rupert Murdoch e "provavelmente quatro ou cinco investidores de classe mundial" fariam parte do acordo.
A Casa Branca não discutiu como chegou à avaliação de US$14 bilhões.
A controladora chinesa da TikTok, a ByteDance, atualmente se avalia em mais de US$330 bilhões, de acordo com a recompra de ações de seus novos funcionários. A TikTok contribui com uma pequena porcentagem da receita total da empresa.
De acordo com o analista da Wedbush Securities, Dan Ives, estimava-se o valor da TikTok entre US$30 bilhões e US$40 bilhões sem o algoritmo em abril de 2025.
ORACLE E OUTROS DONOS DA TIKTOK NOS EUA
Um grupo de três investidores, incluindo a Oracle e a empresa de private equity Silver Lake, assumirá uma participação de aproximadamente 50% na TikTok U.S., disseram duas fontes familiarizadas com o acordo nesta quinta-feira.
Um grupo de acionistas existentes na ByteDance deterá uma participação de aproximadamente 30%, disse uma das fontes. Entre os atuais investidores da ByteDance estão o Susquehanna International Group, a General Atlantic e a KKR.
Devido ao intenso interesse dos investidores no TikTok, a participação de 50% ainda pode mudar, observou uma fonte.
A Oracle e a Silver Lake não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
A CNBC informou anteriormente que a MGX, a Oracle e a Silver Lake, sediadas em Abu Dhabi, estão preparadas para serem os principais investidores da TikTok US com uma participação combinada de 45%, citando fontes.
A MGX não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar a reportagem da CNBC.
Parlamentares republicanos da Câmara querem ter acesso a mais detalhes do acordo para garantir que ele representa uma ruptura clara com a China.
"À medida que os detalhes são finalizados, devemos garantir que esse acordo proteja os usuários americanos da influência e vigilância de grupos alinhados ao PCC", disseram os parlamentares Brett Guthrie, Gus Bilirakis e Richard Hudson.
O acordo sobre as operações da TikTok nos EUA inclui a nomeação pela ByteDance de um dos sete membros do conselho para a nova entidade, com os norte-americanos ocupando os outros seis assentos, disse um funcionário sênior da Casa Branca no sábado.
A ByteDance deteria menos de 20% da TikTok US para cumprir os requisitos estabelecidos na lei de 2024 que ordenou seu fechamento até janeiro de 2025 caso seus ativos nos EUA não fossem vendidos pela ByteDance.
(Reportagem de Jeff Mason e David Shepardson em Washington, Dawn Chmielewski em Los Angeles e Deborah Sophia em Bengaluru)
