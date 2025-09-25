Trump assina decreto declarando que venda do TikTok está pronta e a avalia em US$14 bilhões

A publicação do decreto mostra que Trump está progredindo na venda dos ativos do TikTok nos EUA, mas diversos detalhes precisam ser resolvidos, inclusive quem será o proprietário do ativo mais importante da nova empresa, seu algoritmo de recomendação.

"Houve alguma resistência por parte dos chineses, mas o que queríamos fazer era manter o TikTok operando, mas também garantir a proteção da privacidade dos dados dos americanos, conforme exigido por lei", disse Vance a jornalistas no Salão Oval.

Trump afirmou, referindo-se ao presidente chinês, Xi Jinping: "Falei com o presidente Xi. Tivemos uma boa conversa, eu lhe contei o que estávamos fazendo e ele disse para irmos em frente".

A embaixada chinesa em Washington não respondeu de imediato a um pedido de comentário. O TikTok ainda não comentou a ação de Trump.

Trump deu crédito ao TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos EUA, por ajudá-lo a vencer a reeleição no ano passado e tem 15 milhões de seguidores em sua conta pessoal. A Casa Branca também lançou uma conta oficial do TikTok no mês passado.

"Isso vai ser operado por americanos o tempo todo", disse Trump.