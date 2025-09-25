Uruguai nega venda de 3 fábricas da MBRF para Minerva

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora e exportadora de carne bovina Minerva afirmou nesta quinta-feira que a autoridade de defesa da concorrência do Uruguai decidiu mais uma vez negar a continuidade da venda de três fábricas da rival MBRF para a companhia.

As instalações estão localizadas em San José, Salto e Colonia, segundo fato relevante ao mercado, e tinham sido avaliadas em R$675 milhões, de acordo com informação anterior.

A Minerva não mencionou, em fato relevante, qual o desdobramento da nova negativa. Procurada, a empresa disse que não comentará nada além do que foi divulgado ao mercado.