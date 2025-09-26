Ações da China encerram semana perto de pico em 3 anos e meio por otimismo com a IA

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta sexta-feira, mas encerraram a semana perto de seu nível mais alto em três anos e meio uma vez que os investidores permaneceram otimistas em meio à crescente confiança no potencial de inteligência artificial do país.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,65%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,95%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,35%.

Na semana, o CSI300 subiu 1%, atingindo seu ponto mais alto desde fevereiro de 2022. O Hang Seng caiu quase 1,6%, mas ainda ronda seu nível mais forte desde julho de 2021.