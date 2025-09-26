Alckmin diz que governo buscará excluir mais produtos do tarifaço de Trump

SÃO CARLOS, São Paulo (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira que o governo brasileiro vai buscar a exclusão de mais produtos do país da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exportações do Brasil para os EUA.

Em conversa com jornalistas durante evento da companhia aérea Latam, em São Carlos, no interior paulista, Alckmin disse ainda que os elogios de Trump a Lula em discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, nesta semana, e a possibilidade de uma conversa entre os dois líderes foram "um passo importante" nas negociações comerciais com os EUA.

"Vamos trabalhar para reduzirmos essa alíquota (comercial imposta pelos EUA ao Brasil)", disse Alckmin aos jornalistas. "De outro lado, excluir o máximo de produtos que a gente puder do tarifaço", acrescentou.