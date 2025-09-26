Alckmin diz que governo está trabalhando para baixar Selic "o mais rápido possível"

BRASÍLIA (Reuters) - Juros altos atrapalham o desempenho econômico do país e o governo federal está trabalhando para reduzir a taxa Selic rapidamente, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta sexta-feira.

"Precisa baixar a taxa Selic. Nós estamos trabalhando para ser o mais rápido possível, porque isso atrapalha a economia", disse Alckmin em entrevista à RedeTV.

Na reunião mais recente, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano pela segunda vez seguida, em decisão unânime de sua diretoria, e destacou que o ambiente incerto demanda cautela e que seguirá avaliando se manter os juros nesse patamar por período bastante prolongado será suficiente para levar a inflação à meta.