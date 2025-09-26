Aneel diz que outubro terá bandeira tarifária vermelha patamar 1

SÃO PAULO (Reuters) - A bandeira tarifária para a conta de energia será vermelha patamar 1 para o mês de outubro, com cobrança adicional de R$4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, informou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas, principal fonte de geração de eletricidade no Brasil.

"Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro", disse a Aneel, em nota.