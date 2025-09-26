ANP interdita refinaria privada Refit após operação no combate a fraudes em combustíveis

Com a decisão, a empresa deve cessar imediatamente toda atividade relacionada aos tanques interditados e aos produtos apreendidos, não podendo movimentá-los ou misturá-los a outros fluxos até que seja expressamente autorizada pela ANP.

Procurada, a Refit não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

O diretor da ANP, Pietro Mendes, ponderou que a paralisação da Refit não gera risco de abastecimento ao mercado e explicou que a Petrobras foi consultada, e que a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), também no Estado do Rio, é capaz de suprir eventual oferta que não seja feita pela refinaria privada.

A empresa também é suspeita de importação irregular de gasolina não especificada, incorretamente designada como "nafta" ou "condensado", cujos parâmetros de octanagem são ajustados por formulação com o uso de N-Metil-Anilina, com provável objetivo de reduzir a carga tributária, segundo informações da ANP.

Nesta sexta-feira, a operação da Receita Federal reteve cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel procedente do exterior com destino a recintos de armazenagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de diversos contêineres de insumos importados utilizados na formulação de combustíveis.

Não ficou claro se o combustível apreendido pertencia à Refit.