Após as sanções, exportações da refinaria de petróleo indiana Nayara encontram novos mercados

As exportações de gasolina, gasóleo e combustível de aviação da Nayara caíram para cerca de 80.000 barris por dia em agosto e setembro - abaixo dos cerca de 138.000 bpd em janeiro-julho, mostraram os dados da Kpler.

A Nayara foi forçada a reduzir o processamento de petróleo em sua refinaria de 400.000 barris por dia em Vadinar, no oeste da Índia, para 70% a 80% de sua capacidade, disseram fontes familiarizadas com o assunto, devido a dificuldades no afretamento de navios e na venda de combustível do porto após as sanções.

Antes das sanções, a Nayara vendia seus produtos refinados principalmente para empresas comerciais ocidentais, do Oriente Médio e asiáticas para exportação para a Ásia e o noroeste da Europa, de acordo com comerciantes e dados de transporte.

Após o embargo, a maioria das cargas da Nayara tem como destino o Oriente Médio, a Turquia, Taiwan e o Brasil, segundo os dados.

Desde a retomada das exportações no início de agosto, pelo menos 16 cargas de diesel, gasolina e combustível de aviação foram embarcadas em navios-tanque sancionados pela UE a partir do porto de Vadinar, onde está localizada a refinaria de Nayara, segundo os dados.

Cinco dos navios-tanque carregados com produtos da Nayara em agosto e setembro estão flutuando ao largo de Omã e dos Emirados Árabes Unidos, segundo os dados.