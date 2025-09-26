Banco do Brics planeja 1º título denominado em rupia indiana até o final de março, dizem fontes

Ele buscará levantar entre US$400 milhões e US$500 milhões por meio de títulos de três a cinco anos na primeira parcela, disse uma das fontes.

O plano surge em um momento em que a China e a Índia estão pressionando por uma maior aceitação internacional de suas moedas e em que os investidores estão buscando diversificar seus ativos para além dos mercados desenvolvidos.

Nesta semana, a China implementou medidas para apoiar o desenvolvimento de títulos em iuan em Hong Kong e, nos últimos meses, o banco central indiano anunciou medidas para permitir opções de investimento mais amplas para fundos estrangeiros mantidos em contas bancárias indianas.

Detalhes da emissão de títulos não foram informados anteriormente. Não foi possível verificar se o NBD indicou banqueiros para a emissão.

Um porta-voz do banco central da Índia não respondeu a um pedido de comentário. As fontes não quiseram ser identificadas, pois não estão autorizadas a falar com a mídia.

"O NBD está trabalhando com o governo da Índia e com os órgãos reguladores para explorar a captação de recursos nos mercados locais para fornecer financiamento em moeda local para projetos indianos", disse Monale Ratsoma, diretor financeiro do banco, em resposta a perguntas da Reuters. Ele se recusou a compartilhar detalhes sobre a emissão.