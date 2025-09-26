BC da China promete intensificar suporte ao crescimento

"É necessário implementar melhor uma política monetária adequadamente frouxa, fortalecer os ajustes anticíclicos, alavancar melhor as funções agregadas e estruturais das ferramentas de política monetária", disse o banco central.

A autoridade monetária disse que a força e o ritmo da política monetária devem ser cuidadosamente administrados de acordo com as condições econômicas nacionais e globais, e que as medidas devem ser implementadas de forma eficaz para maximizar seu impacto.

O banco central se comprometeu a manter liquidez ampla, orientar as instituições financeiras a aumentar a oferta de crédito e monitorar de perto o mercado de títulos, especialmente as mudanças nos rendimentos de longo prazo.

Também se comprometeu a melhorar a coordenação entre as políticas monetária e fiscal para ajudar a promover um crescimento econômico estável e níveis de preços razoáveis.

Na segunda-feira, o presidente do banco central da China se comprometeu a usar uma série de ferramentas de política monetária para garantir liquidez ampla, tentar reduzir os custos de financiamento e apoiar a recuperação econômica.

Apesar de os dados de agosto sugerirem que a economia chinesa está perdendo força, as autoridades parecem não ter pressa em implementar grandes medidas de estímulo, dada a resiliência das exportações e a recuperação do mercado de ações, disseram observadores do mercado.