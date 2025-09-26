BC olhará efeito das eleições sobre indicadores, mas com foco em fundamentos da economia, diz diretor

(Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que a autarquia vai observar os efeitos do período eleitoral sobre indicadores do país, mas com foco em fundamentos da economia e eventuais impactos sobre projeções e riscos para a inflação.

Em evento virtual do banco Citi, Guillen ressaltou que não há uma ligação direta entre eleições e movimentos da política monetária ou cambial, com esse tipo de acompanhamento sendo feito não apenas durante períodos eleitorais.

"Obviamente, se isso tiver impacto nos preços de mercado, inflação ou moeda, se tem impacto na inflação, então vamos analisar", disse.