Brasil registra déficit em conta corrente menor do que o esperado em agosto

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes menor do que o esperado em agosto, com os investimentos diretos no país superando as expectativas, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira.

No mês, o déficit em transações correntes totalizou US$4,669 bilhões, contra saldo negativo de US$7,150 bilhões em agosto de 2024 e expectativa em pesquisa da Reuters de rombo de US$5,5 bilhões.

Com isso, o déficit acumulado em 12 meses totalizou em agosto o equivalente a 3,51% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central.