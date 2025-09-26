ByteDance deverá manter papel importante no novo TikTok dos EUA, dizem fontes

Os detalhes sobre a estrutura de propriedade em discussão podem levantar questões no Congresso e entre os críticos sobre se o acordo aprovado por Trump representa uma alienação qualificada de todos os ativos da TikTok nos EUA, conforme exigido por uma lei de 2024, que exigia que a ByteDance alienasse suas operações nos EUA ou enfrentasse uma proibição.

Nesta sexta-feira, depois de uma reportagem da Reuters, o presidente do Comitê Seleto da Câmara sobre a China, John Moolenaar, um republicano, disse que conduzirá uma supervisão completa sobre o acordo, acrescentando que o acordo deve "impedir laços operacionais entre a nova entidade e a ByteDance".

"A lei também estabeleceu limites firmes que proíbem a cooperação entre a ByteDance e qualquer possível sucessor do TikTok no importantíssimo algoritmo de recomendação", disse Moolenaar.

A estrutura ainda está em discussão e pode mudar, disseram essas fontes.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário. A ByteDance não respondeu a um pedido de comentário após o horário comercial da Ásia e o TikTok nos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As fontes disseram que o novo TikTok dos EUA seria dividido em duas empresas. A joint venture que foi anunciada por Trump servirá como operações de back-end para a empresa dos EUA e lidará com dados e algoritmos de usuários dos EUA. Espera-se que a ByteDance seja o maior acionista minoritário da joint venture, disseram as fontes.