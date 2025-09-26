China está confiante em capacidade de sustentar o crescimento econômico, diz premiê

PEQUIM (Reuters) - A China está confiante em sua capacidade de manter o crescimento econômico sustentado e continuar apoiando o desenvolvimento global, disse o primeiro-ministro, Li Qiang, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nesta sexta-feira.

Li criticou medidas unilaterais e protecionistas, como as tarifas, dizendo que elas estão contribuindo para uma desaceleração econômica global.

Ele pediu uma cooperação internacional mais estreita.